Генпрокурор поручил проверить стоимость ПЦР-тестов на COVID-19 в России

Генеральная прокуратура проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус в России. Такое поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщается на сайте ведомства.

Ранее ТАСС со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» сообщил, что стоимость ПЦР-тестирования в январе увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 2296 рублей.

Генпрокуратура проведет проверки в медицинских учреждениях и частных центрах. Также сотрудники ведомства изучат цены на тест-системы в аптеках.

О необходимости проверить стоимость ПЦР-тестов также заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он поручил ФАС до 1 февраля проверить обоснованность стоимости диагностического исследования.