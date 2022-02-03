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Генпрокурор поручил проверить стоимость ПЦР-тестов на COVID-19 в России

Генпрокурор Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Генеральная прокуратура проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус в России. Такое поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщается на сайте ведомства.

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Ранее ТАСС со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» сообщил, что стоимость ПЦР-тестирования в январе увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 2296 рублей.

Генпрокуратура проведет проверки в медицинских учреждениях и частных центрах. Также сотрудники ведомства изучат цены на тест-системы в аптеках.

О необходимости проверить стоимость ПЦР-тестов также заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он поручил ФАС до 1 февраля проверить обоснованность стоимости диагностического исследования.

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Анастасия Шейкина
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