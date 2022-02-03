Тихановская заявила о готовности приехать в Киев

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская выразила готовность приехать в Киев. Об этом она заявила в ходе онлайн-конференции украинского депутатского объединения «За демократическую Беларусь», сообщает Telegram-канал VESTI.

Тихановская заявила, что хочет сотрудничать с украинской властью и найти общие решения «проблем, которые создает режим Лукашенко».

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пообещал направить в министерство иностранных дел Украины запрос, необходимый для приезда Тихановской в страну.

Ранее Светлана Тихановская уже заявляла, что держит связь с властями Украины. Летом 2021 года она рассказала о встрече с президентом республики Владимиром Зеленским на мероприятии в Литве.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал 80 процентов голосов. Его соперница, жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана получила 10 процентов. Результаты выборов вызвали волну протестов в Белоруссии, оппозиционные лидеры были вынуждены покинуть страну из-за давления властей. Тихановская с октября 2020 года находится в межгосударственном розыске в СНГ.