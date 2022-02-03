В Турции рассказали о сотрудничестве с Украиной на фоне нарастающего кризиса

Соглашения Турции и Украины никак не направлены против России и не имеют отношения к нынешнему кризису между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью Bloomberg.

«Мы не реализуем соглашения, которые были бы нацелены против другой страны. Россия — одна из стран, которая знает это лучше всего. Нынешние и будущие договоренности с Украиной не связаны с кризисом [между Москвой и Киевом]», — рассказал чиновник администрации Эрдогана.

Он добавил, что сотрудничество с Россией и Украиной, которое развивается на фоне нарастающего кризиса в регионе, не ограничивается поставками военного назначения. По его словам, Анкара намерена укреплять добрососедские отношения во всех областях, особенно в экономической и социальной сферах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» внутренним делом страны и заявил, что они не несут негатива в отношении НАТО. По его мнению, соглашение о приобретении Анкарой российских ЗРС — важный шаг с точки зрения развития взаимодействия между Турцией и Россией.

1 февраля турецкий президент также заявил о том, что Анкара не хочет войны между Россией и Украиной, о которой «все время говорят». Он считает, что при эскалации конфликта война может оказать негативное влияние на весь регион.