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Эрдоган назвал поставки С-400 внутренним делом Турции

Глава Турции Эрдоган: поставки С-400 являются внутренним делом и не несут негатива НАТО
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» внутренним делом страны и заявил, что они не несут негатива в отношении НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что соглашение о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 — важный шаг с точки зрения развития взаимодействия между Турцией и Россией.

Также Эрдоган заявил, что российские комплексы являются очень важной системой обороны. «Это наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несет», — сказал он.

Турецкий лидер заключил, что страны-члены альянса имеют право самостоятельно принимать решения о закупке вооружений для нужд своих вооруженных сил.

Ранее Эрдоган оценил покупку Турции российских C-400 словами «шагов назад нет». Он подчеркнул, что страна самостоятельно принимает решения о том, что и у кого ей приобретать.

Переговоры о покупке российских ЗРК, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II.

Марина Совина
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