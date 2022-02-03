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Польша решила выступить за постоянное нахождение войск США на ее территории

Глава МИД Польши Рау выступит за то, чтобы войска США были в стране на постоянной основе

Фото: Shutterstock

Глава МИД Польши Збигнев Рау во время своего визита в Вашингтон, который должен состояться на этой неделе, будет выступать за то, чтобы направляемые в страну войска США оставались на ее территории на постоянной основе. Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач рассказал Reuters.

«Естественно, что польские дипломаты рассчитывают на расширение присутствия союзников в форме постоянной ротации», — добавил он.

Пшидач считает, что перед Польшей стоит задача усилить политику сдерживания, и потому она будет настаивать на постоянном нахождении американских войск на ее территории. При этом президент США Джо Байден уже объявил о решении подготовить переброску около трех тысяч военных в Восточную Европу в ближайшие дни.

Кроме того, Канада рассматривает возможность отправить дополнительные войска в страны Прибалтики и Польшу в связи с ситуацией вокруг Украины.

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Виктория Кондратьева
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