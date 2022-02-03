Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Вдова Табакова рассказала о своих планах на личную жизнь

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина заявила, что не собирается вновь выходить замуж

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российская актриса Марина Зудина ответила на вопрос о повторном замужестве. Вдова режиссера и актера Олега Табакова рассказала о своих планах на личную жизнь в интервью для издания «7 дней».

56-летняя артистка заявила, что не «давала себе зарока» не влюбляться. Однако она подчеркнула, что пока не собирается вновь выходить замуж.

«Вот спроси у меня сейчас: "Хотите ли вы второй раз выйти замуж?" Я скажу: "Наверное, нет". Но я абсолютно не программирую себя. Я не ставлю крест на себя (...) Но я не живу этим, не нахожусь в поиске любви, я уже давно заполнена ею», — призналась Зудина, отметив, что она уже состоялась как женщина и как мать.

Народный артист СССР, худрук МХТ имени Чехова и «Табакерки» Олег Табаков умер 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Его брак с Зудиной продлился более 20 лет. У них родилось двое детей — Павел и Мария.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Исчезнувший при омикроне симптом коронавируса вернулся со «стелс-омикроном»
В Польше заявили о неготовности России нападать на Украину
Россия и Белоруссия отработали уничтожение условного противника «Градами»
В Раду внесли проект постановления об увольнении главы МВД
Нурмагомедов назвал сильную сторону Макгрегора
Мужчина раскрыл распространенный обман постояльцев в отеле и стал звездой в сети
Вдова Табакова рассказала о своих планах на личную жизнь
Житель Подмосковья напал с топором на соседа с детьми
Парикмахер назвала причину быстрого загрязнения волос
Стало известно о планах США обвинить Россию в провокациях на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.