Вдова Табакова рассказала о своих планах на личную жизнь

Российская актриса Марина Зудина ответила на вопрос о повторном замужестве. Вдова режиссера и актера Олега Табакова рассказала о своих планах на личную жизнь в интервью для издания «7 дней».

56-летняя артистка заявила, что не «давала себе зарока» не влюбляться. Однако она подчеркнула, что пока не собирается вновь выходить замуж.

«Вот спроси у меня сейчас: "Хотите ли вы второй раз выйти замуж?" Я скажу: "Наверное, нет". Но я абсолютно не программирую себя. Я не ставлю крест на себя (...) Но я не живу этим, не нахожусь в поиске любви, я уже давно заполнена ею», — призналась Зудина, отметив, что она уже состоялась как женщина и как мать.

Народный артист СССР, худрук МХТ имени Чехова и «Табакерки» Олег Табаков умер 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Его брак с Зудиной продлился более 20 лет. У них родилось двое детей — Павел и Мария.

