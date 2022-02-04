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Вирусолог объяснил планы отменить ковидные ограничения для части россиян

Вирусолог Альтштейн объяснил планы отменить карантин для контактных особенностью омикрона
Начало событий в новости Роспотребнадзор задумал отменить ограничения для контактировавших с зараженными

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Отмена карантина для контактировавших с больными COVID-19 может быть связана с особенностью новой волны коронавируса, связанной с распространением омикрон-штамма. Так планы смягчить ковидные ограничения для части россиян в беседе с «Лентой.ру» объяснил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, на сегодняшний день большое количество людей болеют бессимптомно, поэтому очень сложно отследить всех контактировавших.

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«Боюсь, что это из-за того, что слишком большой масштаб, слишком много случаев бессимптомного течения. В результате такой карантин нужен был бы, но невозможно его эффективно провести... Трудно осуществлять это все. В результате, учитывая, что не такое уж тяжелое течение, мы идем на послабления в этом деле. Это касается не только России», — рассказал Альтштейн.

В то же время, отметил эксперт, полная отмена всех карантинных мер пока нецелесообразна.

3 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что ограничения для людей, контактировавших с больными COVID-19, в скором времени, возможно, будут смягчены.

Позднее глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в настоящее время в ведомстве решается вопрос об отмене данных ограничений. По ее словам, они теряют смысл из-за особенностей нового омикрон-штамма.

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Евгения Куликова
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