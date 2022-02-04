Роспотребнадзор задумал отменить ограничения для контактировавших с зараженными

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» сообщила, что ограничения для граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом, теряют смысл из-за особенностей нового омикрон-штамма.

По словам Поповой, в настоящее время в ведомстве решается вопрос об отмене данных ограничений.

Свойства омикрона: очень быстрая передача, не загруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс, — при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене Анна Попова Глава Роспотребнадзора

Президент России Владимир Путин также анонсировал отмену этой части антиковидных мер.

По его словам, это связано с особенностями течения болезни, вызванной омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. «Общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», — сказал российский лидер.

«Легкая добыча»

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что дети являются легкой добычей для омикрон-штамма коронавируса из-за свойства, благодаря которому он может проникать в клетки напрямую, обходя клеточную протеазу TMPRSS2.

Специалист пояснила, что предыдущие варианты COVID-19, такие как альфа и дельта, нуждались в этой протеазе, чтобы заражать клетки людей.

Омикрон научился заходить в клетки напрямую, без того, чтобы задействовать клеточную протеазу TMPRSS2. Этой протеазы много у взрослых, а у детей очень мало. Поэтому раньше дети были более защищенными: коронавирус нуждался в протеазе, чтобы проникнуть в клетки. Для него дети были трудной добычей Анча Баранова Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США)

При этом офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова отметила, что более уязвимыми к заражению омикроном являются люди с определенными болезнями глаз.

В группу риска входят те, у кого слизистая оболочка уже повреждена каким-либо деструктивным процессом. Тогда любой инфекционный агент, в том числе и коронавирус, имеет больше шансов проникнуть внутрь Татьяна Шилова Офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Александр Горелов в свою очередь подчеркнул, что к заражению омикроном предрасположен любой человек, который ранее не болел COVID-19.

Повторное заражение

Баранова сообщила, что COVID-19 можно заболеть повторно сразу после выздоровления. Она пояснила, что это может произойти, если изначально пациент перенес омикрон ВА.1, а потом заразился другой линией — ВА.2, которую иначе называют «стелс-омикрон».

Специалист отметила, что линия омикрона ВА.2 на сегодняшний день была обнаружена практически во всех странах, включая Россию. По словам биолога, вероятность заболеть сразу же после выздоровления зависит от популяционного иммунитета.

Если совсем грубо говорить, то вероятность заболеть омикроном в течение месяца после дельты, предположим, составляет два процента. В течение двух месяцев — уже пять процентов. И так далее. Но в какую группу процентов попадет конкретный человек — сказать нельзя. То есть заразиться на следующий день после выздоровления теоретически можно, но шанс небольшой. А чем больше времени проходит после перенесенной болезни, тем выше вероятность реинфекции Анча Баранова Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США)

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в свою очередь назвал долю людей, заболевающих повторно COVID-19. По его словам, это около 5 процентов населения.

Чуланов добавил, что к группе риска относятся граждане с более слабым здоровьем, включая тех, у кого не формируется иммунитет после болезни или вакцинации. Он уточнил, что в их число также входят люди с первичным иммунодефицитом.

По словам специалиста, человек может переболеть COVID-19 несколько раз и это не приведет к «перегрузке» иммунитета.

Дополнительные меры

22 января правительство России утвердило и начало реализовывать план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом. Руководители регионов по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять работу под личный контроль.

«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса омикрон и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19», — сообщается сайте кабмина

Мишустин также поручил Министерству здравоохранения оценить степень готовности медицинских учреждений к развертыванию дополнительных коек для пациентов с коронавирусом.

Регионы и Минздрав должны увеличить объемы тестирования населения. Помимо этого, Мишустин поручил Минцифры обеспечить готовность службы 112 к возможному увеличению числа обращений граждан.