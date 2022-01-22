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Правительство утвердило дополнительные меры по борьбе с омикроном

Правительство России: утвержден план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Правительство России утвердило и начало реализовывать план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19», — указано в публикации.

Уточняется, что документ обсуждался 18 января на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Руководители регионов по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять работу под личный контроль.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров дал прогноз по окончанию пандемии. По мнению специалиста, появление омикрон-штамма может быть признаком завершения пандемии COVID-19.

21 января сообщалось, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш предупредил о возможности появления штамма COVID-19 опаснее омикрона. Он отметил, что так как нынешние темпы вакцинации позволят достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в Африке лишь в 2024 году, сохраняется вероятность появления новых вариантов инфекции.

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Маргарита Щигарева
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