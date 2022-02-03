Путин заявил о планах смягчить ограничения по коронавирусу

Ограничения для людей, контактировавших с больными COVID-19, в скором времени, возможно, будут смягчены. Отмену этой части антиковидных мер анонсировал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС в четверг, 3 февраля.

По словам главы государства, это связано с особенностями течения болезни, вызванной омикрон-штаммом коронавируса. «Общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», — заявил он.

По словам президента, угрозы нового локдауна нет

Путин отметил, что кабинет министров не планирует вводить дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19. В частности, идея введения локдауна сейчас не обсуждается.

Президент рассказал, что накануне он обсуждал данный вопрос с председателем правительства Михаилом Мишустиным. «Долго беседовали, в том числе и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — указал глава государства, подчеркнув, что никаких локдаунов не намечается.

Ранее условие окончания пандемии COVID-19 в России озвучили в РАН

Пандемия COVID-19 завершится, когда переболеют 80 процентов населения страны, заявил микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. «Похоже, мы к концу этого года проблему скорее всего решим», — заявил специалист.

По его словам, после достижения данного порога никаких подъемов заболеваемости быть не должно. При этом вирус никуда не исчезнет и останется в виде осенне-весенних вспышек, отметил академик.

В России зафиксированы случаи стелс-омикрона

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о появлении в России нового варианта омикрона ВА.2, или стелс-омикрона. Его отличительными особенностями называют высокую температуру, непрерывный кашель, потерю вкуса и обоняния.

Как выяснили датские ученые, стелс-омикрон еще более заразен, чем первоначальная версия штамма. Вирусолог Алексей Аграновский отметил, что его симптомы не вызывают особенных опасений, но данный вариант коронавируса нужно дальше изучать и наблюдать.

В то же время главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что омикрон-штамм начал вызывать тяжелое течение заболевания у детей. По мнению специалиста, это является яркой отличительной особенностью данного штамма коронавируса.

За последние сутки госпитализировано свыше 17 тысяч пациентов с COVID-19

За последние сутки российские больницы приняли 17 792 пациента с коронавирусом. Выздоровели и выписались за тот же период 53 724 человека. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 390 732 россиян с COVID-19.

Также за минувшие сутки коронавирусом заразились 155 768 россиян. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 12 284 564.