Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В РАН назвали условие окончания пандемии COVID-19 в России

Академик Зверев заявил об окончании пандемии, когда переболеют 80 процентов россиян

Кадр: Кирилл Брага / Reuters

В России пандемия коронавируса закончится, когда переболеют 80 процентов населения. Такое условие назвал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, передает URA.RU.

«Я в самом начале пандемии еще говорил, что все закончится, когда 80 процентов людей переболеет. К этому все идет и, похоже, мы к концу этого года проблему скорее всего решим», — заявил академик.

Материалы по теме:
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
27 января

По его словам, после выполнения этого условия не будет никаких подъемов заболеваемости. При этом вирус никуда не исчезнет и останется в виде осенне-весенних вспышек, заключил он.

Ранее директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов спрогнозировал продолжительность пандемии коронавируса. Он призвал готовиться к тому, что, возможно, до 2024 года людям придется пребывать в условиях пандемии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Стали известны размеры вознаграждений российским чемпионам и призерам Олимпиады
Стало известно о максимальном темпе роста цен на авиабилеты за последние 10 лет
В Гидрометцентре анонсировали новые климатические нормы в России
В РАН назвали условие окончания пандемии COVID-19 в России
Польша не дождалась транзита «Газпрома»
Россиян предостерегли от покупки квартир у обедневших сограждан
«Ростех» завершит испытания самоходки для десантников в 2022 году
Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым
Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель из-за конфликта России и США
В России отреагировали на посадку украинского беспилотника в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.