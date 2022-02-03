В РАН назвали условие окончания пандемии COVID-19 в России

В России пандемия коронавируса закончится, когда переболеют 80 процентов населения. Такое условие назвал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, передает URA.RU.

«Я в самом начале пандемии еще говорил, что все закончится, когда 80 процентов людей переболеет. К этому все идет и, похоже, мы к концу этого года проблему скорее всего решим», — заявил академик.

По его словам, после выполнения этого условия не будет никаких подъемов заболеваемости. При этом вирус никуда не исчезнет и останется в виде осенне-весенних вспышек, заключил он.

Ранее директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов спрогнозировал продолжительность пандемии коронавируса. Он призвал готовиться к тому, что, возможно, до 2024 года людям придется пребывать в условиях пандемии.