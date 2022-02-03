Вирусолог спрогнозировал продолжительность пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов спрогнозировал продолжительность пандемии коронавируса в беседе с РИА Новости. По его словам, она может продлиться до 2024 года включительно.

«Если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год», — сказал вирусолог. Он отметил, что следует учитывать и большое количество региональных особенностей. «Но все будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса», — заключил он.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов спрогнозировал сроки продолжительности новой волны коронавируса в России. По мнению ученого, она может продлиться от двух до четырех месяцев.