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Эпидемиолог назвал предрасположенную к заражению омикроном группу населения

Эпидемиолог Горелов: любой не болевший COVID-19 человек предрасположен к омикрону

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Любой человек, который ранее не болел COVID-19, предрасположен к заражению омикроном. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, судя по опубликованным данным, может создаться впечатление, что пациенты переносят омикрон-штамм легче по сравнении с остальными, но в то же время масштабы распространения болезни среди населения более впечатляющие. Эпидемиолог подчеркнул, что поэтому число госпитализированных пациентов также вряд ли буде уменьшаться.

Ранее Горелов заявил, что доля детей, зараженных коронавирусом, выросла при распространении штамма омикрон. Он рассказал, что среди зараженных COVID-19 доля детей составляет теперь 15 процентов. До появления нового штамма она не превышала 10–11 процентов, отметил специалист

Марина Совина
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