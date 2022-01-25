Офтальмолог назвала еще одну группу риска при омикроне

Офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова в разговоре с «Лентой.ру» назвала категорию людей, более уязвимых к заражению омикроном. По ее словам, еще одной группой риска являются люди с определенными болезнями глаз.

В первую очередь это касается заболеваний, при которых нарушается цельность оболочки зрительного органа, а именно — синдрома сухого глаза, аллергических проявлений, воспалений, конъюнктивитов и кератитов (воспаление роговицы глаза).

«В группу риска входят те, у кого слизистая оболочка уже повреждена каким-либо деструктивным процессом. Тогда любой инфекционный агент, в том числе и коронавирус, имеет больше шансов проникнуть внутрь», — заявила Шилова.

Она также отметила, что омикрон-штамм несет больший риск заражения через поверхность глаза, чем другие штаммы. Однако у него нет каких-то специальных механизмов, облегчающих проникновение через зрительный орган. Такое свойство штамма связано с более высоким уровнем заразности.

Ранее генетик Андрей Исаев рассказал, что глаза являются «входными воротами» для нового омикрон-штамма. По его словам, новый вариант вируса стал гораздо чаще заражать через органы зрения, а первым симптомом в таких случаях является конъюнктивит.