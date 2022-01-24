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Генетик назвал «ворота» для проникновения омикрона в организм

Глава «ДНКОМ» Исаев: глаза могут быть «воротами» проникновения омикрона в организм

Фото: Pixabay

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев назвал «ворота» для проникновения штамма коронавируса омикрон в организм. По его словам, это могут быть глаза, поскольку одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита, передает ТАСС.

По наблюдениям эксперта, есть пациенты, которые в октябре переболели дельтой, а в январе вновь заразились COVID-19, вероятно, омикроном.

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«Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», — указал глава «ДНКОМ».

Исаев заключил, что в настоящее время в целом пока мало информации о том, какие конкретно симптомы характерны для дельты, а какие — для омикрона.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове предупредила о появлении нового штамма коронавируса, который будет более заразным, чем омикрон. По ее словам, чем больше циркулирует новый вариант вируса, тем сильнее он подвергается изменениям.

Марина Совина
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