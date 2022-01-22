В Минздраве назвали долю повторно заболевающих коронавирусом россиян

Доля людей, заболевающих повторно коронавирусом, составляет около 5 процентов. Об этом в эфире программы «Дайте сказать» сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Он уточнил, что к группе риска относятся россияне, у которых более слабое здоровье, включая тех, у кого не формируется иммунитет после болезни или прививки. Чуланов отметил, что в их число также входят люди с первичным иммунодефицитом. По словам специалиста, таким людям бесполезно вакцинироваться, поскольку препарат не вызовет развитие иммунитета.

В то же время инфекционист подчеркнул, что человек может переболеть COVID-19 несколько раз и это не приведет к «перегрузке» иммунитета.

Ранее Чуланов назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием. Специалист пояснил, что решение делать или не делать прививку исходя из уровня антител к COVID-19, не имеет под собой научных оснований. Чуланов отметил, что самое правильное — вакцинироваться через полгода, в соответствии с рекомендациями Минздрава.