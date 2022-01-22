Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минздраве назвали долю повторно заболевающих коронавирусом россиян

Главный инфекционист Минздрава Чуланов: повторно COVID-19 заболевают около 5% людей

Фото: Антон Кардашов / Агентство «Москва»

Доля людей, заболевающих повторно коронавирусом, составляет около 5 процентов. Об этом в эфире программы «Дайте сказать» сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Он уточнил, что к группе риска относятся россияне, у которых более слабое здоровье, включая тех, у кого не формируется иммунитет после болезни или прививки. Чуланов отметил, что в их число также входят люди с первичным иммунодефицитом. По словам специалиста, таким людям бесполезно вакцинироваться, поскольку препарат не вызовет развитие иммунитета.

В то же время инфекционист подчеркнул, что человек может переболеть COVID-19 несколько раз и это не приведет к «перегрузке» иммунитета.

Ранее Чуланов назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием. Специалист пояснил, что решение делать или не делать прививку исходя из уровня антител к COVID-19, не имеет под собой научных оснований. Чуланов отметил, что самое правильное — вакцинироваться через полгода, в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В США заявили о готовности принять военные меры против России
Синоптик предупредил о температурной аномалии в Сибири
Бывший заключенный сравнил школьный и тюремный обеды и пожалел детей
Сотрудница банка отказала пенсионеру в выдаче денег и предотвратила преступление
В Минздраве назвали долю повторно заболевающих коронавирусом россиян
В ВШЭ оценили эффективность ингаляций водкой для защиты от COVID-19
Рогозин рассказал о скорой отмене режима террористической опасности на Байконуре
Инфекционист спрогнозировал окончание пандемии коронавируса к лету
Женщина до смерти заморила голодом дочь-инвалида
МВД захотело получить право на проверки патронов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter