В Минздраве назвали пустым занятием измерение антител к коронавирусу

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью РБК назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием.

Специалист пояснил, что решение делать или не делать прививку исходя из уровня антител к COVID-19, не имеет под собой научных оснований. Чуланов отметил, что самое правильное — вакцинироваться через полгода, в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новый рост заболеваемости COVID-19 в России неизбежен. А глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что число новых случаев COVID-19 в России при неблагоприятном развитии событий может превысить 100 тысяч человек ежесуточно.

Президент России Владимир Путин дал правительству две недели на то, чтобы подготовиться к новому удару пандемии коронавирусной инфекции.