Лавров назвал бредом заявления о фабрикации Россией видео об Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров оценил заявления представителя Пентагона Джона Кирби о фабрикации Россией видео об Украине в качестве предлога для «вторжения». Министра цитирует РЕН ТВ.

Лавров назвал подобные заявления бредом. Он отметил, что западные коллеги удивляются поводам, которые сами выдумывают. О заявлениях представителя Пентагона Лавров, по его словам, узнал из интернета.

«Я тут читал, смотрел в интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Ну, я не знаю, бредовость такого рода измышлений, а их с каждым днем становится все больше, очевидна любому мало-мальски опытному политологу», — высказался министр.

3 февраля представитель Пентагона Джон Кирби заявил о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину. По его словам, Москва якобы собирается инсценировать атаку со стороны Киева или разведывательных сил против суверенной российской территории или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия.

По словам Кирби, Россия может выпустить пропагандистское видео с участием актеров. На видео могут быть запечатлены трупы, скорбящие люди, а также разрушенные постройки и военное снаряжение, которое есть у Украины или Запада. В Госдепе отказались привести доказательства фабрикации видео.