Сара Джессика Паркер рассказала о конфликтах с Ким Кэтролл

Американская актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему не хотела, чтобы к съемкам продолжения сериала «Секс в большом городе» — проекта «И просто так» — возвращалась ее коллега Ким Кэтролл. Об этом артистка рассказала в беседе с Variety.

Отмечается, что Кэтролл играла одну из главных героинь, Саманту, в оригинальном шоу. «Мне не хотелось бы, чтобы она возвращалась к роли. Она слишком много публично высказывалась. Я не старалась узнавать, что писала пресса, но люди мне передавали», — призналась Паркер.

Ранее Кэтролл заявляла, что никогда не вернется к роли Саманты. Она также поведала о конфликтах с коллегами по съемочной площадке и, в частности, с Сарой Джессикой Паркер.

По сюжету продолжения «Секса в большом городе», Саманта переехала в Лондон после ссоры с Кэрри, которую играет Паркер, однако продолжает общаться с некогда лучшей подругой.

В январе этого года стало известно, что зрители продолжения «Секса в большом городе» возненавидели небинарного персонажа Че Диас (Сара Рамирес). Стендап-комика из шоу «И просто так» назвали самым ненавистным персонажем на телевидении, а сексуальную сцену с участием Диас и Миранды — худшей в истории кино.