Россия обыграла Украину в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу переиграла команду Украины в полуфинале чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне обыграли соперников со счетом 3:2. В составе отечественной сборной отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. За минуту до конца голкипер сборной России Дмитрий Путилов не позволил украинцам сравнять счет, отразив пенальти.

Второй финалист определится в ходе противостояния между командами Испании и Португалии. Решающий матч турнира пройдет 6 февраля. В этот же день определится и бронзовый призер.

В рамках турнира сборная России не потерпела ни единого поражения. В четвертьфинале чемпионата российские футболисты переиграли соперников из Грузии со счетом 3:1. Украина сломила сопротивление команды Казахстана со счетом 5:3.

Чемпионат Европы проводится с 1996 года. В 1999-м российская сборная завоевала золото чемпионата Европы. На последнем чемпионате Европы в 2018-м российские футболисты выиграли бронзовые медали.