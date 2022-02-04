Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Локомотив М
1:1
Завершен
Мальмё
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
71:56
4-я четверть
live
Альба
Евролига|Регулярный чемпионат. 23-й тур
Герта
Сегодня
22:30 (Мск)
Бохум
Германия - Бундеслига|21-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Мидлсбро
Кубок Англии|1/16 финала
Хетафе
Сегодня
23:00 (Мск)
Леванте
Испания - Примера|23-й тур
Марсель
Сегодня
23:00 (Мск)
Анже
Франция - Лига 1|23-й тур
Спорт

Россия обыграла Украину в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу победила команду Украины в полуфинале чемпионате Европы

Фото: Globallookpress.com

Сборная России по мини-футболу переиграла команду Украины в полуфинале чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне обыграли соперников со счетом 3:2. В составе отечественной сборной отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. За минуту до конца голкипер сборной России Дмитрий Путилов не позволил украинцам сравнять счет, отразив пенальти.

Второй финалист определится в ходе противостояния между командами Испании и Португалии. Решающий матч турнира пройдет 6 февраля. В этот же день определится и бронзовый призер.

В рамках турнира сборная России не потерпела ни единого поражения. В четвертьфинале чемпионата российские футболисты переиграли соперников из Грузии со счетом 3:1. Украина сломила сопротивление команды Казахстана со счетом 5:3.

Чемпионат Европы проводится с 1996 года. В 1999-м российская сборная завоевала золото чемпионата Европы. На последнем чемпионате Европы в 2018-м российские футболисты выиграли бронзовые медали.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Россия обыграла Украину в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу
США и Европа задумались о диверсификации поставок газа
Миру предрекли острый дефицит кофе
МИД отверг возможность отказа России от требований о нерасширении НАТО
Трамп обвинил Байдена в разрушении США за год
В России заявили о желании Макрона урегулировать кризис на Украине
В Польше предрекли усиление военного присутствия США в Восточной Европе
Названа сумма возможного штрафа Telegram в Германии
Туристам назвали лучшее время для покупки авиабилетов на лето
Расследование установило причины гибели военнослужащих США в Кабуле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.