В США позволят F-35 летать в грозу

Американские истребители F-35A Lightning II смогут совершать полеты в грозу. Обновленная топливная система защитит самолет от воспламенения при ударе молнии. Это позволит возобновить полеты при неблагоприятных погодных условиях, сообщает The Drive.

F-35A получит топливную систему с доработанной системой генерирования инертных газов Onboard Inert Gas Generation System (OBIGGS). Система заполняет пустоту в топливных баках газом, который снижает концентрацию легковоспламеняющихся соединений. Это позволяет снизить риск взрыва после удара молнии.

Первый F-35A получит обновленную топливную систему в июле. В публикации отмечают, что производитель устанавливает модернизированную систему OBIGGS на новые F-35A с ноября 2020 года. Также систему необходимо установить на строевые самолеты.

В 2020 году управление совместных программ F-35 запретило пилотам совершать полеты в радиусе 25 морских миль от грозы. Ограничение будет действовать до 2025 года. Ожидается, что к этому моменту самолеты получат обновленную топливную систему. Также в 2022 году обновленное программное обеспечение самолета позволит F-35 информировать пилота о неисправностях OBIGGS.

The Drive отмечает, что до 25 января американские подразделения, которые эксплуатируют F-35, сообщили о 15 ударах молнии. Стоимость ремонта самолетов составляла от 25 до 570 тысяч долларов.

В январе в США рассказали о риске утечки данных от F-35 в Китай. Если самолеты поставят в ОАЭ, Пекин сможет перехватывать данные о работе самолета с помощью телекоммуникационного оборудования стандарта 5G.