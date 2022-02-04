В ЛНР заявили о скором прибытии главкома ВСУ в Донбасс

Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что в Донбасс на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) скоро прибудет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Сообщение представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Подготовка ВСУ к наступлению на Донбассе перешла в завершающую фазу. В расположение оперативно-тактической группировки "Север" в ближайшее время прибудет комиссия украинского Генерального штаба во главе с главнокомандующим генералом Залужным», — заявил Филипоненко.

Из поступивших данных следует, что несколько украинских частей проводят дозаправку военной техники и загрузку боеприпасов. Личный состав проходит интенсивную боевую подготовку. В Народной милиции оценивают действия ВСУ как подготовку к развязыванию агрессии в Донбассе.

По информации самопровозглашенных республик, ВСУ давно готовит наступление в Донбассе, рассчитывая силой решить вопрос с регионом. Разведка ЛНР ранее сообщала, что в украинском Генеральном штабе закончили разработку плана атаки. В ответ главком ВСУ лично опроверг какие-либо планы по операциям против Донбасса.

Тем временем украинской армии в регионе привезли западное вооружение. Доставленные из США и Великобритании противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и NLAW прибыли на позиции Вооруженных сил Украины, сообщили в ЛНР.