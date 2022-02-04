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В парке Нью-Йорка установили куб из чистого золота

В Центральном парке Нью-Йорка художник Никлас Кастелло установил куб из золота 999 пробы

Кадр: The New York Times Company

В Центральном парке Нью-Йорка установили куб, отлитый из чистого золота в Швейцарии. Автором арт-объекта выступил немецкий современный художник Никлас Кастелло, сообщает The New York Times.

Куб весом около 186 килограммов поставили на снег на одной из дорожек парка в среду, 2 февраля. Для скульптуры Кастелло использовал золото 999 пробы, внутри он сделал куб пустым. По данным Daily Mail, стоимость объекта оценивается в 11,7 миллиона долларов (более 889 миллионов рублей). Таким способом художник хотел продемонстрировать силу капитала и привлечь внимание к своей валюте Castello Coin («Монета Кастелло»).

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Местные жители оценили задумку художника — они восхитились тем, как на кубе переливался свет. «Отражения просто невероятные, а установка куба в снегу кажется действительно вдохновляющей», — отметила аквалерист и преподаватель Бриджит Бентеле.

В октябре 2020 в Нью-Йорке установили феминистский памятник — скульптор Лучиано Гарбати намеренно перевернул историю Горгоны Медузы, голову которой отрубил Персей. Автор монумента изобразил героиню древнегреческой мифологии с отрубленной головой Персея.

Татьяна Волкова
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