Расстрелявший сослуживцев боец Нацгвардии отказался от показаний

Солдат-срочник Нацгвардии Украины Артем Рябчук, расстрелявший несколько сослуживцев и гражданскую, отказался от прежних показаний. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев».

В опубликованном заявлении Рябчука сказано, что подозреваемый отзывает показания, а также впредь отказывается от совершения любых следственных действий с ним без адвокатов. Защитники у бойца новые — это частные адвокаты, деньги на которых для него собрали по всей Украине.

Ночью 27 января нацгвардеец Рябчук, заступая в наряд на заводе «Южмаш» в городе Днепре (бывший Днепропетровск — прим. «Ленты.ру»), убил из автомата Калашникова четверых сослуживцев и сотрудницу завода. Сначала он попытался скрыться, однако затем добровольно сдался полиции. В содеянном он раскаялся и признал вину.

Причиной поведения солдата-срочника называют плохое отношение начальства. «Два месяца назад он предупредил драку между солдатами и сообщил о проблемах в подразделении непосредственному руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его стукачом и начали над ним издеваться», — сообщила депутат Верховной Рады Юлия Яцик. Известно, что в части, где служил Рябчук, ранее были случаи суицида.

Массовое убийство на «Южмаше» взволновало украинскую общественность, президент страны Владимир Зеленский пообещал сделать «кадровые выводы» из инцидента. В Днепре объявили двухдневный траур.

