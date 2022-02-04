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Расстрелявший сослуживцев боец Нацгвардии отказался от показаний

Расстрелявший солдат Нацгвардии украинский срочник Артем Рябчук отозвал прежние показания

Фото: Press Service of the National Police of Ukraine / Reuters

Солдат-срочник Нацгвардии Украины Артем Рябчук, расстрелявший несколько сослуживцев и гражданскую, отказался от прежних показаний. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев».

В опубликованном заявлении Рябчука сказано, что подозреваемый отзывает показания, а также впредь отказывается от совершения любых следственных действий с ним без адвокатов. Защитники у бойца новые — это частные адвокаты, деньги на которых для него собрали по всей Украине.

Ночью 27 января нацгвардеец Рябчук, заступая в наряд на заводе «Южмаш» в городе Днепре (бывший Днепропетровскприм. «Ленты.ру»), убил из автомата Калашникова четверых сослуживцев и сотрудницу завода. Сначала он попытался скрыться, однако затем добровольно сдался полиции. В содеянном он раскаялся и признал вину.

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Причиной поведения солдата-срочника называют плохое отношение начальства. «Два месяца назад он предупредил драку между солдатами и сообщил о проблемах в подразделении непосредственному руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его стукачом и начали над ним издеваться», — сообщила депутат Верховной Рады Юлия Яцик. Известно, что в части, где служил Рябчук, ранее были случаи суицида.

Массовое убийство на «Южмаше» взволновало украинскую общественность, президент страны Владимир Зеленский пообещал сделать «кадровые выводы» из инцидента. В Днепре объявили двухдневный траур.

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Дмитрий Настасьев
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