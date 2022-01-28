Расстрелявший сослуживцев украинский срочник признал вину

Подозреваемый в расстреле сослуживцев на предприятии «Южмаш» в украинском Днепре солдат-срочник Артемий Рябчук в ходе судебного заседания по избранию ему меры пресечения признал свою вину и заявил, что раскаивается. Об этом сообщает издание «Страна.UA».

«Мне искренне жаль людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ночь 26-27 января. После задержания с прокурором и следователями мы провели допрос, на котором я до поздней ночи рассказывал, что было», — заявил Рябчук и попросил суд отправить его в СИЗО, а не на гауптвахту.

Нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь по сослуживцам из автомата Калашникова на территории завода «Южмаш» в ночь на 27 января. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница завода, еще пять человек ранены. Стрелок сбежал, но позже сам сдался полиции, попросив встретившуюся на улице женщину сообщить о его местонахождении силовикам.

После случившегося в отставку подал командующий Национальной гвардией Николай Балан. Против руководства военного ведомства было возбуждено уголовное дело о халатности, самого срочника обвиняют в массовом убийстве. В Днепре был объявлен двухдневный траур.