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Забывчивый мужчина получил 32 миллиона рублей и сутки не знал об этом

Мужчина забыл о купленном лотерейном билете и сорвал джекпот

Фото: Unsplash

Житель американского округа Ингем, штат Мичиган, разбогател и сутки не знал об этом, так как забыл о купленном лотерейном билете. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

56-летний мужчина рассказал, что регулярно играет в лотерею. Он приобретает билеты и в магазинах, и онлайн. «После очередного розыгрыша я проверил билеты из магазина и подумал, что ничего не выиграл. Я забыл о купленных онлайн билетах», — пояснил американец.

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На следующий день за завтраком забывчивый мужчина решил проверить электронную почту. Он пролистывал входящие сообщения и увидел уведомление о получении приза от лотереи. Тогда американец понял, что сорвал джекпот. Когда мужчина зашел в свой личный кабинет на сайте лотереи, оказалось, что размер приза составил 430,1 тысячи долларов (32,8 миллиона рублей).

«Победить в лотерею — это так здорово! Когда я захожу в личный кабинет и вижу эту сумму, мне не верится. Я не думаю, что поверю в это до тех пор, пока не увижу деньги на своем банковском счете», — поделился эмоциями американец. Счастливчик подчеркнул, что приз позволит ему закончить ремонт в доме и помочь семье. Часть денег он планирует пожертвовать на благотворительность.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Нейплс, штат Флорида, несколько месяцев хранила в рюкзаке ключ к богатству и не знала о нем. Женщина положила лотерейный билет в рюкзак и забыла о нем на несколько месяцев.

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Алиса Дмитриева
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