Названо условие «обрушения» курортного сезона в Крыму

Эксперты туротрасли заявили, что если отельеры и рестораторы не умерят финансовые аппетиты, Крым рискует растерять туристическую привлекательность. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, одним из условий возможного «обрушения» курортного сезона на полуострове председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей» Наталия Стамбульникова назвала неразумное планирование ценовой политики рядом представителей отрасли в республике. «Наибольшее беспокойство вызывает бездумное и необоснованное поднятие цен отельерами», — заявила эксперт. Еще одной проблемой в Крыму она назвала недостаток квалифицированных кадров.

Слова коллеги подтвердил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Он призвал местных отельеров разумно планировать ценовую политику, поскольку в 2022 году полуостров столкнется с еще одним фактором — восстанавливающимся международным туризмом.

«Число открытых международных направлений по сравнению с 2020 годом выросло в четыре раза. Доступны Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба, Мексика и многие другие страны. Кроме того, увеличивается конкуренция между регионами страны», — отметил он.

Специалист добавил, что еще одним фактором, который будет негативно влиять на итоги будущего сезона, является недостаток отелей категории четыре и пять звезд. Специалист подчеркнул, что число пятизвездочных гостиниц на полуострове не превышает 20, в то время как в Краснодарском крае таких объектов уже 45.

Ранее в феврале власти Крыма понадеялись на то, что Госдума успеет принять поправки о введении понятия «гостевые дома» в закон о туризме до нового курортного сезона. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, поправки позволят легализовать статус гостевых домов и разрешат ведение в таких объектах предпринимательской деятельности.