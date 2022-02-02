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В Крыму понадеялись на легализацию бюджетного жилья для туристов

В Минтуризме Крыма понадеялись на принятие поправок о гостевых домах до курортного сезона

Фото: Shutterstock

Власти Крыма надеются, что Госдума успеет принять поправки о введении понятия «гостевые дома» в закон о туризме до нового курортного сезона. Такая информация появилась на сайте Минтуризма региона.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, поправки позволят легализовать статус гостевых домов — популярного среди путешественников формата бюджетного жилья. Кроме того, законопроект разрешит ведение в таких объектах предпринимательской деятельности.

«Закон позволяет сохранить регистрацию в жилых помещениях, так как гостевой дом остается жилым помещением, сохраняются тарифы ЖКХ и земельного налога, а также есть возможность выбрать форму налогообложения», — добавил Волченко.

Также на протяжении 2022 года власти будут обсуждать проект нового федерального закона о туризме. В связи с этим министр отметил необходимость создания федерального реестра гостевых домов, который позволит собственникам избежать попадания под фискальные санкции и проверки.

Ранее в октябре 2021 года заместитель председателя совета министров Крыма Ирина Кивико сообщила о том, что собственникам жилья, которые предоставляют гостиничные услуги туристам, помогут легализовать предпринимательскую деятельность. Владельцам частных объектов предложат выбрать один из налоговых режимов.

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Мария Гейн
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