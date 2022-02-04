Против бывшего белорусского министра возбудили дело о взятке

В Белоруссии возбудили уголовное дело о получении взятки против бывшего министра культуры и посла во Франции Павла Латушко, который в 2020 году поддержал оппозицию. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает БЕЛТА.

Дело завел Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля. В ведомстве сообщили, что провели проверку расходования бюджетных средств, выделенных на съемки фильмов, и выявили нарушения.

Как утверждает ДФР, от одного из руководителей компании, занимающейся производством кино- и видеопродукции, поступила явка с повинной. Он сообщил, что в 2012 году дал взятку в 10 тысяч долларов тогдашнему министру культуры Латушко, после чего один из проектов был включен в план бюджетного финансирования.

В августе 2020 года Латушко занимал должность директора Национального академического театра имени Янки Купалы. Он поддержал протесты, охватившие Белоруссию после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко.

Экс-чиновник уехал за границу. Белорусский КГБ внес его в список террористов. В октябре 2021 года против Павла Латушко и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской возбудили уголовное дело о самовольном присвоении звания или власти и создании представительств за рубежом.