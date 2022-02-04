МИД Белоруссии объяснил Госдепу США причину российско-белорусских учений

Белоруссия проводит общие с Россией военные учения «Союзная решимость-2022» из-за роста напряженности на границах республики. Так глава МИД Белоруссии Владимир Макей объяснил причину начала учений представителю Государственного департамента США Карен Донфрид. Итоги переговоров двух дипломатов опубликованы на сайте министерства.

«В связи с интересом американской стороны также особо акцентировано, что плановые военные учения на территории нашей страны, вокруг которых развернута настоящая истерия на Западе, проводятся как раз в связи с очевидным нагнетанием напряженности у наших границ», — разъяснили в ведомстве.

В белорусском МИД добавили, что у Минска нет планов по участию в якобы вторжении российской армии на территорию Украины. Такие гипотезы Госдепа в ведомстве назвали «смехотворными» и «вымыслами».

Российско-белорусские учения проходят в Белоруссии в начале февраля 2022 года, их основной этап начнется 10 февраля. Для инспекции хода мероприятия в республику прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Впервые учения анонсировали осенью 2021 года.

Грядущими совместными действиями на западных и южных рубежах Белоруссии обеспокоены и на Украине. Киев принял решение провести собственные маневры и отправил нацгвардейцев отрабатывать тактику боевых действий в Чернобыльскую зону отчуждения.