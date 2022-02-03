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Украина для защиты границ отправит Нацгвардию в Чернобыль

Украинских нацгвардейцев отправят на учения в Чернобыльскую зону отчуждения

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Украинские нацгвардейцы и сотрудники органов МВД отправятся в Чернобыльскую зону отчуждения. Там Киев запланировал на 4 февраля учения, связанные с необходимостью защиты границ. Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.

«В связи с ситуацией повышенной защиты и усиленной охраной внешних и внутренних границ нашего государства и по инициативе МВД, Нацгвардии Украины, Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в зоне отчуждения 4 февраля состоятся общие тактико-специальные учения подразделений МВД Украины», — сообщили в ведомстве. Силовики в Чернобыле отработают тактику ведения боевых действий в городской местности и задачи обороны населенных пунктов.

Тем временем 10 февраля начнется основной этап российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022», который будет проходить на полигонах в том числе на южных рубежах Белоруссии. Украина обеспокоена этим мероприятием и ранее планировала разместить дополнительные вооруженные силы на сопредельной территории.

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Отношения Белоруссии и Украины окончательно испортились после того, как Минск признал Крым российской территорией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Белоруссию враждебной страной. Глава Белоруссии Александр Лукашенко ответил украинских властям, охарактеризовав их действия как непредсказуемые и неадекватные.

3 февраля на границе двух стран предположительно произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Белорусская сторона заявила, что они задержали БПЛА, запущенной с украинской территории. Киев назвал эти сообщения провокацией.

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Дмитрий Настасьев
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