Киев назвал провокацией заявление Минска о нарушившем границу беспилотнике

Киев назвал провокацией заявление Минска о нарушившем границу украинском беспилотнике. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко опубликовал заявление в Twitter.

«Очередная провокация властей Беларуси. На замену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подогревать дестабилизирующие действия России», — заявил Николенко.

Он отметил, что спокойствие на границе двух республик — в интересах всего региона.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что Украина запустила беспилотник, который незаконно пересек границу, чтобы провести разведку возле военного полигона «Брестский». Белорусские военные обнаружили дрон и принудительно посадили его. МИД вызвал украинского посла и заявил ему, что Киев совершает недружественные шаги и намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе.

В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неадекватным поведение властей Украины. «Еще десять лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ», — заявил он.

Отношения Киева и Минска испортились в 2020 году. В Белоруссии были задержаны бойцы российской частной военной компании, которых обвинили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них оказались гражданами Украины, воевавшими в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, но задержанные вернулись в Россию.

Минск, в свою очередь, обвинял власти Украины в причастности к организации протестов, которые охватили Белоруссию после того, как ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах.