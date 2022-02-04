«Мемориал» подал заявление о приостановке своей ликвидации

Международное историко-просветительское общество «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) обратилось в Верховный суд с просьбой приостановить его ликвидацию. Об этом сообщается на сайте организации.

Юристы организации подали соответствующее заявление в апелляционную коллегию суда.

Их позиция основывается на решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна приостановить производство по ликвидации «Мемориала» до тех пор, пока ЕСПЧ не рассмотрит жалобу НКО на российский закон об иностранных агентах.

«Апелляционная коллегия Верховного суда России, получив ходатайство международного "Мемориала" о приостановлении производства, может отложить рассмотрение дела до вынесения постановления ЕСПЧ — и тогда решение о ликвидации не вступит в законную силу», — говорится на сайте организации.

Ранее сообщалось, что Верховный суд проверит свое решение о ликвидации «Мемориала» 28 февраля.

Во вторник, 1 февраля, в Верховном суде объяснили ликвидацию «Мемориала». Согласно заявлению суда, связано это было с отсутствием публичности в вопросе финансирования организации, а также с грубыми нарушениями закона о некоммерческих организациях.

