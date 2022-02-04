Раскрыты кандидаты на пост генсека НАТО
Стали известны возможные кандидаты, которые рассматриваются на пост генерального секретаря НАТО. Информацию об этом раскрыло агентство DPA, передает РИА Новости.
Кандидатами на пост генсека Североатлантического альянса стали бывший премьер-министр Британии Тереза Мэй, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В список возможных претендентов также вошли премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис.
Ранее сообщалось, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года станет главой Центробанка Норвегии. Он занимает пост генерального секретаря НАТО с марта 2014 года. Изначально Столтенберг должен был закончить работу в 2018-м, но срок его полномочий был продлен до 30 сентября 2022 года.