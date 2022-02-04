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Американский канал показал Путина во время выхода сборной Украины на Олимпиаде

На NBC заявили о российских солдатах на границе с Украиной в трансляции открытия Олимпиады

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На американском телеканале NBC во время трансляции церемонии открытия Олимпиады в Пекине рассказали о «российских солдатах на границе с Украиной», когда показывали выход сборной страны.

Ведущая трансляции заявила, что Россия направила около 100 тысяч военных, и сообщила, что они сосредоточены вокруг Украины с трех сторон. Она добавила, что американские власти угрожают Москве санкциями, если Россия предпримет какие-либо действия.

Во время выхода сборной Украины в трансляции NBC также показали президента России Владимира Путина, сидевшего на трибуне.

Ранее Путин раскритиковал попытки ряда стран политизировать Олимпиаду и заявил, что богатый опыт Китая позволит стране провести Игры на высоком уровне. Президент отметил, что спорт объединяет людей и дарит им мгновения гордости за страну. Попытки же политизировать его в угоду своим амбициям российский лидер счел неправильными.

Церемония открытия зимних Олимпийских игры прошла в Пекине в пятницу, 4 февраля. Сборная России на Играх в Пекине выступит под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). В соревнованиях примут участие 213 российских спортсменов. Игры продлятся до 20 февраля.

Дарья Кучерявых
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