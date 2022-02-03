Путин раскритиковал попытки политизировать Олимпиаду

Президент России Владимир Путин раскритиковал попытки ряда стран политизировать Олимпиаду и заявил, что богатый опыт Китая позволит стране провести Игры на высоком уровне. Его статья для китайского информационного агентства «Синьхуа» опубликована на сайте Кремля.

Президент пожелал сборным РФ и КНР новых рекордов и впечатляющих результатов. «Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм», — отметил он. Российский лидер добавил, что накопленный Китаем опыт безупречной организации представительных международных состязаний способствует проведению «праздника мирового спорта на самом высоком уровне».

Путин также заявил, что спорт объединяет людей и дарит им мгновения гордости за страну, а попытки политизировать его в угоду своим амбициям счел неправильными. «Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии», — написал он. По словам президента, такие подходы разделяет большинство государств-участников международного олимпийского движения.

Ранее сообщалось, что в состав делегации президента России на предстоящей Олимпиаде в Пекине из-за пандемии войдут 10 человек вместо обычных 25. Известно, что в Китай с Путиным поедут глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэнерго Николай Шульгинов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник лидера РФ Юрий Ушаков.