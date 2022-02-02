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Стал известен состав делегации Путина на Олимпиаде в Пекине

Состав делегации Путина на Олимпиаде в Пекине будет сокращен до 10 человек

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В состав делегации президента России Владимира Путина на предстоящей Олимпиаде в Пекине войдут 10 человек вместо обычных 25. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.

Китайская сторона попросила сократить размер делегации из-за пандемии.

По его словам, в Пекин с президентом поедут глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэнерго Николай Шульгинов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и сам помощник президента.

Ранее в Кремле рассказали, что на предстоящих в Пекине переговорах Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине, а также диалог России и НАТО о гарантиях безопасности в Европе.

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Роман Кирьянов
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