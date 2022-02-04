В российском регионе отменили налог на электромобили

Депутаты Сахалинской областной думы во втором, окончательном чтении единогласно приняли законопроект, отменяющий транспортный налог на электромобили. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента региона.

В этом российском регионе действуют и другие меры поддержки для владельцев автомобилей с электрическим двигателем. Они могут пользоваться специальными парковочными местами возле зарядных станций, а для тех, кто обладает собственной, тариф на электроэнергию снижен на 30 процентов.

Законопроект, который позволяет полностью освободить обладателей электромобилей от уплаты транспортного налога, внес на рассмотрение глава региона Валерий Лимаренко после того, как с 1 января транспортный налог для владельцев электрокаров снизили вдвое. «Считаю необходимым поддерживать сахалинцев и курильчан, которые выбирают экологически чистый транспорт. Электрокары наносят наименьший вред окружающей среде, экономичны и неприхотливы в использовании. Поэтому таких машин на наших дорогах должно быть как можно больше. Также в проработке находится вопрос системной утилизации литий-ионных аккумуляторов, решение которого требует особого внимания», — отметил губернатор, слова которого приводит ТАСС.

На данный момент в Сахалинской области насчитывается около 300 электромобилей. В пресс-службе сообщили, что в связи с вступлением законопроекта в силу в 2022-2024 году местные бюджеты недополучат около 19,8 миллиона рублей. Компенсировать их предполагается за счет дотаций.

По результатам опроса сервиса «Авто.ру», интерес к электрокарам отметили 46 процентов россиян. 92 процента граждан рано или поздно готовы пересесть на электромобили и лишь каждый десятый респондент заявил, что не сможет отказаться от автомобиля на двигателе внутреннего сгорания в пользу электрокара. При этом большая часть опрошенных никогда не сидела за рулем электромобиля.