Причастному к терактам в московском метро россиянину дали пожизненный срок

Суд приговорил причастного к терактам в московском метро в 2010 году Магомеда Нурова к пожизненному заключению. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Ленте.ру» сообщили в генеральной прокуратуре России.

Второй западный окружной военный суд в Москве признал Нурова виновным в причастности к терактам на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» столичного метро в 2010 году. Он также признан виновным в участии в запрещенном в России преступном сообществе «Имарат Кавказ» и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Судья согласился с позицией гособвинителя, требовавшего максимального наказания для подсудимого.

Суд установил, что Нуров ради обогащения и из солидарности с запрещенным в России террористическим движением «Имарат Кавказ» при подготовке взрыва в столичном метро выполнял роль связного и водителя для террористов. Кроме того, после совершения террористических актов 29 марта 2010 года он скрывал от следствия одного из участников группировки, сопровождавшего смертниц. Суд постановил удовлетворить также иск метрополитена к осужденному на сумму свыше 17 миллионов рублей.

29 марта 2010 года две террористки-смертницы устроили взрывы на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры». Жертвами двойного теракта стал 41 человек, еще 88 — пострадали. Все причастные к этим атакам, в том числе организовавший взрывы чеченский террорист Доку Умаров, позже были ликвидированы.