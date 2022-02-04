В России захотели сделать место массовой гибели туристов популярным маршрутом

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин захотел сделать перевал Дятлова популярным туристическим маршрутом с последующим созданием кемпингов и прочей инфраструктуры. Его слова передает E1.RU.

Во время заседания комиссии областного Союза промышленников и предпринимателей, замгубернатора поделился идеей, как превратить перевал Дятлова, известный из-за трагической массовой гибели советских туристов в 1959 году, в популярное туристическое место.

«Я не сторонник того, чтобы в правительстве России собрались чиновники, придумали мегапроект и вкладывали деньги непонятно во что. Ведь на местах есть люди, которые в меру своих сил развивают эти точки. Тот же перевал Дятлова — там есть люди, которые водят туристов. Голливуд снял фильм про события, которые там произошли. И туризм должен состоять из таких легенд», — заявил Ионин.

По его словам, развитие внутреннего туризма активно поддерживается федеральными властями и президентом страны. Чиновник рассчитывает, что проект может быть интересен и частным инвесторам, которые организуют кемпинги и транспортную инфраструктуру, чтобы представить полноценный туристический продукт.

«Люди видят, что можно отдыхать не только на берегу моря: можно полазать по заводам, съездить на перевал Дятлова, потому что про него весь мир знает, можно отправиться в Оленьи Ручьи, по бажовским местам, на Демидовские заводы, в Ирбит на мотофестиваль», — добавил спикер.

В августе 2021 года перевал Дятлова был назван самым страшным местом в России. Также в список пугающих россиян мест вошел Танцующий лес, расположенный на 37-м километре Куршской косы в Калининградской области, достопримечательности Москвы, Камчатского края, Карелии и других регионов страны.

Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.

Генпрокуратура установила, что туристы погибли из-за схода лавины. В ведомстве заявили, что группа из-за плохой видимости не смогла найти оставленную палатку. Попытавшись вернуться в лагерь, туристы насмерть замерзли — температура на перевале составляла 40-45 градусов ниже нуля.