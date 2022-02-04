В Петербурге родители заперли ребенка в подвале на шесть часов

В Санкт-Петербурге родители на шесть часов заперли четырехлетнего мальчика в подвальном помещении подсобки магазина. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 1 февраля. Жители дома 35 по проспекту Тореза сообщили в полицию, что слышали плач ребенка из подвала. Оказалось, что его там оставили граждане Узбекистана, которые пришли устраиваться на работу в магазин.

Женщина уехала на вторую работу, ее супруг пошел знакомиться со своими обязанностями, а сына закрыл на время в подсобке, полагая, что тот будет спать. Отец время от времени заходил, проверял и кормил сына, уточняет «Фонтанка».

Ребенка осмотрели врачи, в госпитализации он не нуждался. В отношении взрослых составлены административные протоколы. Кроме того, материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

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