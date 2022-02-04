В России разработали первый в мире самолет с ракетами обратного старта

Российский бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Главным преимуществом модернизированного самолета является возможность перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной». По словам источника, применение РЛС заднего обзора на тяжелых бомбардировщиках наиболее целесообразно, так как это маломаневренные машины, «которые просто могут не успеть развернуться носом к противнику».

«Такие ракеты класса "воздух-воздух" по целеуказанию хвостовой РЛС бомбардировщика будут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся "за спиной" у Ту-160М», — пояснил специалист.

Ранее в США прокомментировали полет первого российского Ту-160М. В публикации издания The Drive отмечается, что данный самолет может использоваться в дальних миссиях, например, в Сирии, а также с арктических авиабаз. Издание допускает, что Ту-160М могут получить новое оружие, в частности, дозвуковую крылатую ракету средней дальности Х-СД или гиперзвуковую крылатую ракету большой дальности Х-БД. Газета уверяет, что имеющийся у России флот Ту-160 является «небольшой, но боеспособной силой».