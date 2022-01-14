Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США прокомментировали полет первого российского Ту-160М

The Drive: пополнение флота Ту-160М обеспечит значительный прирост российских возможностей

Фото: ПАО «ОАК»

В настоящее время Россия располагает небольшим флотом из 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160, пополнение которого обеспечит значительный прирост с точки зрения возможностей и удобства обслуживания. Таким образом в американском издании The Drive прокомментировали полет первого построенного с нуля российского Ту-160М.

В публикации отмечается, что данный самолет может использоваться в дальних миссиях, например, в Сирии, а также с арктических авиабаз. Издание допускает, что Ту-160М могут получить новое оружие, в частности, дозвуковую крылатую ракету средней дальности Х-СД или гиперзвуковую крылатую ракету большой дальности Х-БД.

Издание уверяет, что имеющийся у России флот Ту-160 является «небольшой, но боеспособной силой».

Согласно сообщению «Ростеха», совершивший в январе полет самолет является «первым вновь изготовленным стратегическим ракетоносцем Ту-160М». Как пояснил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, в новом ракетоносце на 80 процентов модернизированы системы и оборудование.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Названа возможная причина падения лифта в «Президент-Отеле»
В США прокомментировали полет первого российского Ту-160М
В Великобритании испугались введения цифровой валюты
В Белом доме высказались о сроках новых переговоров с Россией по безопасности
У России увидели военную возможность «накрыть» Европу и США
Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта
Полиция Лондона отказалась расследовать вечеринку Джонсона в разгар пандемии
Сенат США отказался вводить новые санкции против «Северного потока-2»
Посол России объяснил стремление Запада принять Украину в НАТО
В США оценили угрозу вторжения России на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter