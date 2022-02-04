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Картридж со старой видеоигрой продали за 36 миллионов рублей

Картридж с игрой 1990 года John Madden Football продали с аукциона за 480 тысяч долларов

Фото: ArcadeImages / Legion-media

В США на аукционе был продан картридж с видеоигрой 1990 года выпуска, который установил рекорд стоимости в своем сегменте. Об этом сообщает United Press International.

Речь идет о запечатанной копии симулятора американского футбола John Madden Football для приставки Sega Genesis. Игра поступила в продажу в 1990 году и стала второй в серии, выходящей по сей день.

Как рассказал представитель аукционного дома Heritage Auctions, особую ценность данному лоту придало то, что он поступил на торги из офиса Джона Мэддена — тренера и комментатора, в честь которого и названа популярнейшая серия игр. Старый картридж был продан за 480 тысяч долларов (36,6 миллиона рублей), что является рекордом для сегмента спортивных симуляторов.

Представители Heritage Auctions заявили, что комиссионные, которые получил дом в результате сделки, будут направлены в благотворительный фонд, созданный знаменитым тренером.

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Абсолютный рекорд стоимости среди видеоигр с августа 2021 года удерживает запечатанный картридж с игрой Super Mario Bros для приставки Nintendo Entertainment System, который был продан на аукционе за 2 миллиона долларов (152,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина нашла на чердаке покрытую пылью и паутиной редчайшую карту с покемоном. Коллекционная карта с покемоном Чаризардом, у которого из-за типографского брака отсутствует тень, сегодня оценивается как минимум в 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

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Никита Савин
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