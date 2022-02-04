Киев раскритиковал решение Германии передать Украине каски

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал и назвал досадным решение Германии передать Киеву каски в качестве военной помощи. Его цитирует РИА Новости.

По мнению Кулебы, Берлин мог бы и должен был сделать для Киева больше — не только из-за Украины, но еще и из-за позиции в Европе, и необходимости сохранить безопасность в евроатлантическом пространстве. «Каски в сложившейся ситуации — это досадно», — отметил он.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия отправит Украине пять тысяч военных касок в качестве гуманитарной помощи из-за обострения ситуации на востоке страны. Кроме того, Берлин пообещал предоставить помощь в восстановлении бункера под Одессой.

Германия неоднократно отказывала Украине в предоставлении оружия. В частности, в январе с такими заявлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. На Украине также утверждают, что ФРГ блокирует поставки оружия в республику через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency, Агентство НАТО по поддержке и закупкам).

