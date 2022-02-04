Российского актера Бориса Щербакова выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Супруга артиста Татьяна Бронзова заявила, что он покинул клинику после лечения от коронавируса и уже в пятницу, 4 февраля, сыграет в спектакле. «Все хорошо, все живы и здоровы», — добавила она.

О госпитализации 72-летнего артиста стало известно 31 января. Его жена сказала, что Щербаков недавно вернулся со съемок из Ростова-на-Дону, поэтому мог заразиться COVID-19 во время поездки или в самолете. По ее словам, актер легко перенес болезнь, так как прошел вакцинацию и ревакцинацию.

Сын Щербакова Василий подтвердил, что благодаря прививкам у артиста много антител. Вскоре после госпитализации у него был отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Борис Щербаков снимался в картинах «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также выступал на сценах МХТ имени Чехова и Московского Нового драматического театра.