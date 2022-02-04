Опубликовано интервью пообещавшей «убивать и дальше» в Донбассе снайперши

Британская газета The Sun опубликовала интервью с украинским снайпером-добровольцем Еленой Белозерской, которая пообещала «убивать и дальше» в Донбассе. Также было показано видео, на котором она, предположительно, стреляет в ополченцев в 2017 году.

На кадрах запечатлен вид из оптического прицела снайперской винтовки в ночное время, за кадром звучат мужской и женский голоса, после чего раздается несколько выстрелов по целям. Издание утверждает, что Белозерская стреляет по «русским солдатам».

«Доброволец Елена, которой приписывается убийство как минимум десяти человек, заявила The Sun, что не будет колебаться и будет снова убивать», — пишет газета и отмечает, что в настоящее время Белозерская и ее супруг являются резервистами украинской армии.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко раскрыл планы Киева по наступлению в Донбассе. По его словам, украинские военные планируют использовать авиацию и забросить десант в тыл врага. Он также заявил, что украинские силовики отрабатывают наступательные действия в городских условиях.

