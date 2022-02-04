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Опубликовано интервью пообещавшей «убивать и дальше» в Донбассе снайперши

The Sun показала интервью украинского снайпера Белозерской, обещавшей убивать в Донбассе
Елена Белозерская

Елена Белозерская. Фото: страница Елены Белозерской в Facebook

Британская газета The Sun опубликовала интервью с украинским снайпером-добровольцем Еленой Белозерской, которая пообещала «убивать и дальше» в Донбассе. Также было показано видео, на котором она, предположительно, стреляет в ополченцев в 2017 году.

На кадрах запечатлен вид из оптического прицела снайперской винтовки в ночное время, за кадром звучат мужской и женский голоса, после чего раздается несколько выстрелов по целям. Издание утверждает, что Белозерская стреляет по «русским солдатам».

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«Доброволец Елена, которой приписывается убийство как минимум десяти человек, заявила The Sun, что не будет колебаться и будет снова убивать», — пишет газета и отмечает, что в настоящее время Белозерская и ее супруг являются резервистами украинской армии.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко раскрыл планы Киева по наступлению в Донбассе. По его словам, украинские военные планируют использовать авиацию и забросить десант в тыл врага. Он также заявил, что украинские силовики отрабатывают наступательные действия в городских условиях.

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Марина Совина
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