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В США назвали российского «убийцу» американского F-15

В 19FortyFive заявили, что истребитель Су-27 создавался как «убийца» американских F-15

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский истребитель Су-27 создавался в 1980-х годах в качестве «убийцы» американских F-15 Eagle и F-14 Tomcat, пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор заявляет, что Су-27 до сих пор используется Воздушно-космическими силами (ВКС) России «и является проверенным временем самолетом, несмотря на несколько аварий на авиашоу и отсутствие реального боевого опыта».

Иствуд называет Су-27 истребителем с «отличной дальностью полета, потому что он должен был поражать американские бомбардировщики B-52 и B-1». «Он может нести до десяти ракет или комбинацию бомб и ракет вместе с 30-миллиметровой пушкой», — напоминает обозреватель.

В частности, Су-27, способный летать со скоростью 2,35 числа Маха, может применять управляемые ракеты Р-73 класса «воздух-воздух».

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Тем не менее Иствуд уверен, что Су-27 уступает американским истребителям пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, имеющим радиопоглощающее покрытие и высокоточные ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) или AIM-9 Sidewinder класса «воздух-воздух», работающие по принципу «выстрелил и забыл».

В январе Military Watch привело одну из версий, объясняющих покупку в 1980-х годах Китаем у СССР истребителей Су-27 вместо МиГ-29. Как пишет издание, советская сторона могла поменять свою позицию, касающуюся возможности экспорта Су-27, в процессе совместного распития алкогольных напитков с китайской.

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Иван Потапов
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