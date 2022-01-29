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В США покупку Китаем у СССР Су-27 вместо МиГ-29 объяснили распитием алкоголя

Military Watch: Китай решил купить Су-27 вместо МиГ-29 у СССР после распития алкоголя

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Американское издание Military Watch привело одну из версий, объясняющих покупку в 1980-х годах Китаем у СССР истребителей Су-27 вместо МиГ-29.

В публикации отмечается, что в то время Су-27 считался самым совершенным советским истребителем, не предназначенным для экспорта. Китай был заинтересован в приобретении Су-27, однако СССР соглашался лишь на продажу МиГ-29, не позволяя выбирать более совершенный самолет.

Как пишет Military Watch, советская сторона могла поменять свою позицию после совместного распития алкогольных напитков с китайской. «Один китайский источник утверждал, что интерес китайцев к Су-27 с самого начала возник, когда офицеры из двух стран пили вместе, а советский офицер после нескольких шотов случайно заявил, что Су-27 должен был быть доступен для экспорта, что удивило китайскую делегацию и привело к прекращению интереса к МиГ-29», — пишет издание.

Military Watch напоминает, что Китай стал единственной страной, которой удалось купить Су-27 у СССР. Издание отмечает, что сделка предоставила китайским военным возможность бороться с американскими и японскими истребителями F-15 Eagle.

В публикации отмчается, что впоследствии Китай запустил собственное производство Су-27, которые от российских самолетов отличались более легкими и прочными композитными материалами, а также современными вооружением и датчиками.

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В январе Military Watch написало, что истребитель Су-30СМ российского производства является одним из самых опасных боевых самолетов на территории Европы.

В том же месяце издание заметило, что наиболее важным преимуществом российского истребителя Су-35 перед украинским Су-27 является наличие у первого современной авионики.

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Иван Потапов
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