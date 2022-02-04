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Трамп объяснил причины падения популярности Facebook

Экс-лидер США Трамп связал снижение аудитории Facebook с усталостью от предвзятых соцсетей
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп объяснил причины падения популярности Facebook. Он связал снижение аудитории связано с усталостью людей от предвзятых соцсетей. Его слова приводит РИА Новости.

«Большие новости, что впервые сократилось ежедневное число пользователей Facebook, люди устали от предвзятых соцсетей вроде Twitter и Facebook, и статистика подтверждает это!» — подчеркнул экс-лидер.

Ранее стало известно, что основатель Meta, головной компании Facebook, Марк Цукерберг лишился значительной части своего дохода после того, как Meta потеряла более 24 процентов своей стоимости. Это стало рекордным суточным падением стоимости в истории фондового рынка США. Обвал произошел после отчета компании, где говорилось о снижении числа активных пользователей и выручке ниже прогнозов. Агентство Bloomberg прогнозировало, что Цукерберг потеряет 24 миллиарда долларов.

Марина Совина
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